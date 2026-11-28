Lazio inarrestabile! Gattuso vince 2-1 a Torino e resta da solo in testa alla classifica

La Lazio di Gennaro Gattuso batte 2-1 il Torino e vola a 35 punti, ancora imbattuta in Serie A. Biancocelesti a +5 sulla Roma seconda

La Lazio di Gennaro Gattuso non si ferma più! I biancocelesti espugnano il campo del Torino per 2-1 e consolidano il primato in Serie A, salendo a 35 punti in 13 giornate e mantenendo l'imbattibilità in campionato, con 11 vittorie e 2 pareggi. A decidere la sfida sono le reti di Provstgaard e Isaksen, entrambe su assist di Zaccagni, arrivate nel giro di due minuti, tra il 42' e il 44'. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Adams, ma non riescono a completare la rimonta. La Lazio porta così a cinque punti il vantaggio sulla Roma, seconda in classifica con una partita in meno.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Lazio 1-2

1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti

2 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti

3 - Inter 29 punti in 12 partite giocate, 32 gol fatti e 17 gol subiti

4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti

5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti

6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti

7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti

8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti

9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti

10 - Genoa 16 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 16 gol subiti

11 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti

12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti

13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti

15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti

16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti

18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti

19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti

20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti