D'Aversa e il tabù azzurro, 5 sconfitte consecutive: i precedenti col Napoli

D'Aversa non batte il Napoli dal 2020: cinque sconfitte consecutive e sette complessive in nove precedenti in Serie A.

Il Napoli rappresenta un autentico tabù per Roberto D'Aversa, che non riesce a battere gli azzurri dall'estate del 2020. All'epoca, sulla panchina del Parma, l'attuale allenatore del Sassuolo riuscì a imporsi sui partenopei per la seconda volta nello stesso campionato. Da allora, però, il tecnico ha rimediato cinque sconfitte consecutive contro la formazione azzurra, senza riuscire a conquistare neppure un punto.

D'Aversa contro il Napoli, il bilancio dei precedenti

Sono nove i precedenti complessivi in Serie A tra Roberto D'Aversa e il Napoli, con un bilancio nettamente favorevole ai partenopei: due vittorie e sette sconfitte per l'allenatore, senza alcun pareggio. Una tradizione negativa che il tecnico del Sassuolo proverà a invertire domenica al Mapei Stadium, dove i neroverdi cercheranno anche di interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive in campionato.