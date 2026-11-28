Come gioca il Frosinone di Alvini! Domina il Parma e vince 3-0 con tripletta Bobcek
Il Frosinone torna alla vittoria travolgendo il Parma per 3-0 allo stadio Benito Stirpe nel segno di Tomas Bobcek. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, i giallazzurri sbloccano il risultato al 55' con l'attaccante slovacco, lesto a ribadire in rete una respinta di Daffara su una conclusione di Ghedjemis. Al 61' arriva il raddoppio con una conclusione al volo su assist di Masini, mentre al 79' il centravanti completa la tripletta sfruttando un preciso cross di Zerbin.
Frosinone, sorpasso al Napoli e sesto posto in classifica
La formazione di Massimiliano Alvini riscatta le due sconfitte consecutive e sale al sesto posto in classifica, portandosi a quota 23 punti. Giornata da incorniciare per Bobcek, alla prima da titolare in campionato dopo un avvio di stagione condizionato dai problemi fisici. Il centravanti classe 2001, acquistato in estate dal Lechia Danzica per circa 13 milioni di euro bonus compresi, si candida a diventare un punto di riferimento dell'attacco ciociaro, aumentando la concorrenza per Raimondo e Bîrligea. Il Parma resta invece fermo a quota 8 punti.
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