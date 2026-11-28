Lazio, la lezione di Gattuso: “Non arretriamo mai! Il nostro segreto è la mentalità”

Gennaro Gattuso esalta mentalità e coraggio della Lazio dopo la vittoria sul Torino, risponde agli scettici e invita a non guardare la classifica

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Torino, che ha permesso ai biancocelesti di consolidare il primato in Serie A con 35 punti in 13 giornate. Il tecnico ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori, rispondendo anche sul gioco e sulla gestione dei momenti di sofferenza. Gattuso ha inoltre ribadito la volontà di non lasciarsi condizionare dalla classifica, nonostante l'imbattibilità mantenuta in campionato.

Lazio, la lezione di Gattuso: "Non arretriamo mai! Il nostro segreto..."

È una vittoria di cinismo e sofferenza: dovete ancora migliorare nella gestione delle partite? Continuate a battere record, ma aumentano gli scettici. "Perché deve dare fastidio la Lazio? C'è gente che studia e vede il calcio, noi viviamo alla giornata. Dobbiamo essere bravi a restare là, è difficile ma andiamo avanti. Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. La sofferenza ci sta, contro il Torino non è mai facile. Abbiamo avuto tante occasioni, la sofferenza ci sta. Simeone ha fatto tanti gol contro la Lazio, Zapata è un altro giocatore fisico, ma il nostro segreto sono la mentalità e la voglia. Non dobbiamo giocare con il braccino, sono orgoglioso ed è merito dei ragazzi".

La classifica è uno stimolo in più per togliervi responsabilità?

"Mi baso su ciò che vedo in settimana, questa squadra va forte e ha picchi in tantissimi giocatori. So come lavoriamo, ieri avevo detto che non ero preoccupato nonostante le assenze. Non ci siamo snaturati: avevo il dubbio di far giocare Diogo, ma da quel lato si chiudono le giocate. Abbiamo fatto questa scelta, vediamo come lavoriamo e non dobbiamo snaturarci. Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo. Quando arriveranno momenti negativi, potrei modificare qualcosa. Ma se diamo questi segnali, e anche oggi tutti i subentrati hanno dato una mano, è una cosa importante".