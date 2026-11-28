Ufficiale Inter-Genoa, formazioni ufficiali: fuori Esposito, titolare l'ex azzurro Traoré

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Cristian Chivu punta sulla coppia Thuram-Lautaro Martinez, Daniele De Rossi schiera Osmajic in attacco

L'Inter ospita il Genoa a San Siro nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu si schierano con il 3-5-2: Provedel tra i pali, Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa, mentre sulle corsie spazio a Diouf e Dimarco. A centrocampo giocano Barella, Sucic e Jones, con Thuram e Lautaro Martinez a comporre la coppia offensiva. La squadra di Daniele De Rossi risponde con il 3-4-2-1: Messias ed Ellertsson agiranno alle spalle dell'unica punta Osmajic.

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Mitaj; Messias, Ellertsson; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.