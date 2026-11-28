Serie A, classifica dopo gli anticipi: il Napoli a -17 dalla Lazio e -5 dal Frosinone
Il Napoli scivola momentaneamente al nono posto in classifica dopo i primi anticipi della tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri, impegnati domenica alle ore 15 contro il Sassuolo, sono stati scavalcati dal Bologna, salito a 19 punti dopo il pareggio contro il Venezia. Intanto la Lazio di Gennaro Gattuso continua a vincere: il successo per 2-1 sul campo del Torino porta i biancocelesti a 35 punti, ben 17 in più del Napoli, che ha però una partita in meno. Gli azzurri sono distanti cinque lunghezze dal Frosinone, che nel pomeriggio ha battuto il Parma.
Serie A, classifica aggiornata: Napoli al nono posto (per ora), la Lazio va a +17
1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti
2 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti
3 - Inter 29 punti in 12 partite giocate, 32 gol fatti e 17 gol subiti
4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti
5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti
6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti
7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti
8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti
9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti
10 - Genoa 16 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 16 gol subiti
11 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti
12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti
13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti
15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti
18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti
19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti
20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro