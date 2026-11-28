Foto Serie A, classifica dopo gli anticipi: il Napoli a -17 dalla Lazio e -5 dal Frosinone

Napoli momentaneamente nono in Serie A dopo gli anticipi della tredicesima giornata. La Lazio di Gennaro Gattuso capolista a +17 sugli azzurri

Il Napoli scivola momentaneamente al nono posto in classifica dopo i primi anticipi della tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri, impegnati domenica alle ore 15 contro il Sassuolo, sono stati scavalcati dal Bologna, salito a 19 punti dopo il pareggio contro il Venezia. Intanto la Lazio di Gennaro Gattuso continua a vincere: il successo per 2-1 sul campo del Torino porta i biancocelesti a 35 punti, ben 17 in più del Napoli, che ha però una partita in meno. Gli azzurri sono distanti cinque lunghezze dal Frosinone, che nel pomeriggio ha battuto il Parma.

Serie A, classifica aggiornata: Napoli al nono posto (per ora), la Lazio va a +17

1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti

2 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti

3 - Inter 29 punti in 12 partite giocate, 32 gol fatti e 17 gol subiti

4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti

5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti

6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti

7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti

8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti

9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti

10 - Genoa 16 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 16 gol subiti

11 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti

12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti

13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti

15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti

16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti

18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti

19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti

20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti