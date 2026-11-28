Ufficiale Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Abate e Gattuso

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali della tredicesima giornata di Serie A: tutte le scelte di Abate e Gattuso.

Il sabato della tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Torino e Lazio, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. La formazione di Ignazio Abate cerca il riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli nello scorso turno di campionato. Il tecnico granata conferma il 3-5-2, affidando il reparto offensivo alla coppia composta da Adams e Simeone.

Torino-Lazio, le scelte di Gattuso: Noslin guida l'attacco

La Lazio capolista vuole dare continuità ai risultati positivi dopo il tris rifilato al Lecce. Gennaro Gattuso si affida al 4-3-3, schierando Doekhi e Provstgaard al centro della difesa, con Floriani e Pedraza sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Dele-Bashiru, mentre Noslin agirà al centro dell'attacco, affiancato da Isaksen e Zaccagni.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Gineitis; Patterson, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.