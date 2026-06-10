Clamoroso Milan: Ibrahimovic rischia di restare fuori dai giochi? Cosa cambierebbe

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Ore d'attesa in casa Milan. E il Napoli aspetta Allegri che non si è ancora liberato. Gerry Cardinale prendeva la decisione di fare piazza pulita tra Casa Milan e Milanello: via tutti, dall'allenatore all'amministratore delegato, passando per direttore sportivo e tecnico. Una scelta che fu condivisa e fortemente influenzata da Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird per quanto riguarda il club rossonero, che non voleva continuare con Massimiliano Allegri. Eppure oggi, per la piega che stanno prendendo le cose, lo svedese rischia di rimanere tagliato fuori.

Milan, colpo di scena per Ibrahimovic?

Questo è ciò che Il Giornale mette sul piatto questa mattina. Il titolo riflette su quale sarà la posizione di Zlatan Ibrahimovic all'interno del nuovo progetto se davvero si procederà con le scelte di Glasner e Rangnick. Scrive il quotidiano generalista: "Ribaltone Milan, il mandante Ibra rischia di restare fuori dai giochi". Fu lui a promuovere la cacciata delle figure apicali del club, all'indomani della disfatta a San Siro contro il Cagliari. Nel sottotitolo si aggiunge: "Per la panchina Cardinale vuole Glasner, lo svedese punta su Pochettino. E se arrivasse Rangnick...". Già l'arrivo di Glasner andrebbe contro corrente rispetto al pensiero di Ibra, se poi si chiudesse anche con Ralf Rangnick come direttore tecnico, l'ex fuoriclasse sarebbe tagliato fuori da ogni decisione: il tedesco come condizione principale ha chiesto carta bianca e nessuna interferenza nel suo lavoro.