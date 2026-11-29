A Sassuolo per sfatare un tabù stagionale: il dato sul Napoli di Allegri

Il Napoli non ha ancora conquistato due vittorie consecutive in campionato e ha perso tre delle ultime cinque trasferte.

Il Napoli di Massimiliano Allegri va a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, traguardo mai raggiunto in questa stagione. Gli azzurri occupano quota 18 punti in classifica, frutto di cinque successi, tre pareggi e quattro sconfitte, e sono imbattuti da due giornate (1-1 contro la Lazio e 1-0 contro il Torino). Nelle ultime cinque partite di Serie A i partenopei hanno conquistato otto punti, rimediando una sola sconfitta, per 2-0 sul campo della Juventus.

Napoli, rendimento in trasferta da migliorare

Uno dei problemi della formazione di Allegri riguarda il rendimento lontano dal Maradona. Gli azzurri hanno perso tre delle ultime cinque trasferte di campionato, mentre il bilancio complessivo stagionale fuori casa è di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con nove gol realizzati e otto subiti. La sfida contro il Sassuolo rappresenta dunque un'occasione per migliorare il rendimento esterno e dare continuità ai risultati.