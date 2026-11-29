Ultim'ora Fiorentina, tegola De Gea! A rischio la sfida col Napoli

De Gea lascia il campo contro l'Udinese per un problema al polpaccio: da valutare il recupero in vista del Napoli.

Brutte notizie per la Fiorentina di Paolo Vanoli, costretta a fare i conti con l'infortunio di David De Gea. Nel finale del primo tempo della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, il portiere spagnolo ha accusato un fastidio al polpaccio che ha richiesto l'intervento dello staff medico viola. Dopo essere stato valutato direttamente sul terreno di gioco, l'estremo difensore ha lasciato il campo, sostituito da Christensen.

Fiorentina, De Gea in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli

Le condizioni del portiere spagnolo saranno monitorate nelle prossime ore per stabilire l'entità del problema fisico e i relativi tempi di recupero. Paolo Vanoli attende aggiornamenti dallo staff medico per capire se potrà contare su De Gea nei prossimi impegni di campionato e soprattutto nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma il 16 dicembre.