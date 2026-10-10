Gli occhi delle big su Caprile: il Cagliari ha fissato al triplo il prezzo per l'ex azzurro

Elia Caprile è tra i grandi protagonisti dell'ottimo avvio del Cagliari. Il portiere ha subito appena due reti in campionato, una contro l'Inter e l'altra nella vittoria per 2-1 sul campo dell'Atalanta. Numeri che confermano la crescita dell'estremo difensore, arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 inizialmente in prestito e successivamente riscattato per 8 milioni di euro. Il suo rendimento aveva già attirato l'attenzione di alcune big, tra cui Milan e Inter, senza però portare a un trasferimento anche per le elevate richieste rossoblù.

Caprile, valutazione tra 20 e 25 milioni

Al momento non risultano trattative per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2029. A fine stagione Caprile entrerebbe però negli ultimi due anni dell'accordo e il prossimo mercato potrebbe diventare un momento importante per il suo futuro. Molto dipenderà dall'eventuale domino dei portieri nelle grandi squadre: la Juventus è soddisfatta di Vicario, mentre Milan e Inter dovranno valutare le rispettive situazioni. Per lasciar partire Caprile, il Cagliari potrebbe chiedere una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro.