Pio Esposito show: per l'Inter vale già 100mln e vuole blindarlo

Un tesoro di nome Pio Esposito. Secondo La Gazzetta dello Sport, il valore di Esposito è raddoppiato nel giro di un anno e il suo cartellino viene oggi stimato intorno ai 100 milioni di euro. L’Inter, consapevole di avere tra le mani uno dei talenti più preziosi del panorama italiano, ha deciso di blindarlo. Una crescita che non riguarda soltanto le quotazioni di mercato: a 21 anni l’attaccante è un punto sempre più fermo del progetto nerazzurro e della Nazionale.

Pio Esposito, centrale per l’Italia e per Chivu

Il giovane centravanti sta diventando sempre più importante anche in azzurro, dove ha firmato uno dei gol del 3-1 sulla Turchia a Bologna, in una serata che ha confermato la sua centralità nel gruppo. Lo stesso discorso vale per l’Inter, dove Chivu intende puntare ancora di più su di lui. Il tecnico, infatti, lo sfrutterà maggiormente nel doppio impegno tra Serie A e Champions League, dandogli uno spazio via via più ampio. Una fiducia che accompagna un percorso di crescita rapidissimo e che racconta come Esposito sia ormai molto più di una promessa: è un investimento da proteggere e un protagonista del presente.