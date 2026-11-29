Ufficiale Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Vanoli

Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali dello scontro salvezza: Zaniolo guida l'attacco friulano, Vanoli cambia quattro titolari.

La domenica della tredicesima giornata di Serie A si apre con il delicato scontro salvezza tra Udinese e Fiorentina al Bluenergy Stadium. Paolo Zanetti, costretto a fare a meno di Davis, conferma il 3-4-2-1 con Zaniolo come riferimento offensivo, supportato da Lovric ed Ekkelenkamp. A centrocampo spazio alla coppia Zarraga-Karlstrom, con Vojvoda e Kamara sulle corsie laterali.

Udinese-Fiorentina, Vanoli cambia quattro titolari

Paolo Vanoli apporta quattro modifiche rispetto alla formazione schierata nella sconfitta contro il Monza. Il tecnico viola si affida al 4-3-3, con Pellegrino al centro dell'attacco, affiancato da Mastantuono e Njie. In mediana spazio a Ndour, Fagioli e Brescianini, mentre davanti a De Gea agiranno Jimenez, Dragusin, Ranieri e Joao Mario.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Zanoli, Jovanovic.

All. Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone.

All. Vanoli.