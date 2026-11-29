Roma su Lookman, l'ex pallino di Manna può tornare in Serie A: cifre e formula

La Roma punta su Ademola Lookman, vecchio pallino di Manna: l'Atletico Madrid valuta il nigeriano tra i 35 e i 40 milioni.

Ademola Lookman potrebbe tornare in Serie A già nella prossima sessione invernale di calciomercato. L'attaccante nigeriano, a lungo corteggiato dal Napoli di Giovanni Manna prima del trasferimento all'Atletico Madrid, è finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini vorrebbe ritrovare il suo ex giocatore per aggiungere velocità e profondità al reparto offensivo giallorosso. L'esperienza in Spagna non sta rispettando le aspettative: appena due gol in 15 presenze e nessuna partita da titolare da metà settembre.

Roma-Lookman, valutazione e formula dell'operazione

L'Atletico Madrid sarebbe disposto a cedere Lookman per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Roma vorrebbe impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, replicando la formula utilizzata per l'acquisto di Donyell Malen dall'Aston Villa. Restano da superare le vecchie frizioni maturate ai tempi dell'Atalanta con il direttore sportivo Tony D'Amico e lo stesso Gasperini, soprattutto dopo le polemiche per il rigore sbagliato contro il Club Brugge nel febbraio 2025. Ogni decisione resta comunque subordinata all'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria per definire il budget del mercato di gennaio.