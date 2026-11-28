Lazio a 35 punti, le ultime a riuscirci hanno poi vinto lo Scudetto (tranne il Napoli di Sarri)

La Lazio di Gattuso raggiunge 35 punti in 13 giornate: 5 delle ultime 6 squadre a riuscirci hanno vinto lo Scudetto. L'eccezione è il Napoli di Sarri

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere: grazie alla vittoria per 2-1 sul campo del Torino, sale a 35 punti dopo 13 giornate di Serie A, con 11 vittorie e 2 pareggi. Un rendimento straordinario, che colloca i biancocelesti in una ristretta cerchia di squadre capaci di raggiungere almeno questa quota dopo soli 13 turni di campionato. Un dato particolarmente significativo anche in ottica Scudetto, considerando i precedenti storici e un'unica eccezione che riguarda proprio il Napoli.

Lazio, 35 punti in 13 giornate: spunta un dato

Come riporta Opta, la Lazio è soltanto la terza squadra in Serie A a raggiungere almeno 35 punti nelle prime 13 giornate nell'era dei tre punti a vittoria. Prima dei biancocelesti ci erano riuscite Juventus e Napoli, in diverse stagioni. In particolare, nelle precedenti sei occasioni in cui una formazione aveva raggiunto questa quota, cinque volte è arrivato anche lo Scudetto: Juventus nel 1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20, e Napoli nel 2022/23. L'unica eccezione è il Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18, che nonostante una partenza da 35 punti in 13 partite concluse il campionato al secondo posto, alle spalle della Juventus, con 91 punti.