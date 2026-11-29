Sassuolo-Napoli, precedenti favorevoli agli azzurri: neroverdi a un passo dal record negativo

Napoli imbattuto in 11 trasferte su 12 contro il Sassuolo, reduce da sei sconfitte consecutive in Serie A.

Il Napoli si presenta al Mapei Stadium forte di una tradizione favorevole nelle trasferte contro il Sassuolo. Nei 12 precedenti ufficiali in casa dei neroverdi, gli azzurri hanno conquistato sei vittorie e cinque pareggi, rimediando una sola sconfitta (2-1 nella stagione 2015/16). Il Napoli ha inoltre vinto le ultime tre sfide esterne di Serie A contro gli emiliani (0-2, 1-6 e 0-2), realizzando complessivamente dieci reti e subendone soltanto una.

Sassuolo, sei sconfitte consecutive e la peggior difesa casalinga della Serie A

La squadra di Roberto D'Aversa è reduce da sei sconfitte consecutive ed è a un passo dall'eguagliare il proprio record negativo in Serie A, risalente al 2014, quando i neroverdi rimediarono sette ko di fila. Particolarmente preoccupante anche il rendimento casalingo: tre sconfitte nelle ultime tre partite contro Lazio (2-6), Fiorentina (2-4) e Genoa (0-2), con 12 reti incassate. Il bilancio stagionale interno è di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con 16 gol subiti: nessuna squadra ha fatto peggio in Serie A.