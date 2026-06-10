La Roma cambia l'attacco? Un big può partire: c'è l'ok di Gasperini

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Matías Soulé e la Roma potrebbero davvero prendere strade differenti in vista della prossima stagione. La situazione dell’attaccante argentino resta infatti in evoluzione e, secondo quanto già anticipato nelle scorse settimane, non è escluso che si arrivi a una separazione tra le parti. Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato.

Roma e Soulé, futuro legato alle offerte

Sia il club giallorosso sia il giocatore sarebbero aperti a valutare eventuali proposte, a condizione che arrivino offerte ritenute congrue. La Roma, da un lato, non considera incedibile l’attaccante e sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative qualora si presentassero le giuste condizioni economiche. Dall’altro, anche Soulé non escluderebbe un cambio di maglia, purché il progetto tecnico proposto sia convincente e coerente con le sue ambizioni di crescita. La situazione, dunque, resta aperta e destinata a essere definita nel corso della finestra di mercato, quando le prime offerte concrete potranno chiarire in modo definitivo il futuro dell’argentino nella Capitale.