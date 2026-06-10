Ufficiale Scontri derby, trasferte vietate ai tifosi di Juventus e Torino: ecco fino a quando

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Trasferte vietate per i tifosi di Juventus e Torino per le prime dieci giornate del prossimo campionato, ovvero fino al 3 novembre 2026. La disposizione è stata notificata dal Ministro degli Interni, per una decisione presa dopo gli scontri dello scorso 24 maggio, in occasione del derby all'ultima giornata di Serie A.

Trasferte vietate ai tifosi di Juventus e Torino: ecco quali

Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. I tifosi della Juventus non potranno dunque assistere dal vivo alle partite contro Frosinone, Sassuolo, Cagliari e Genoa, mentre i sostenitori granata salteranno le gare con Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone.