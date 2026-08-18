Badiashile-Napoli, Mediaset: “Coraggio, forza e voglia di riscatto: può essere erede di Koulibaly”

vedi letture

Benoit Badiashile sosterrà domani le visite mediche prima di firmare con il Napoli. Arriva dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro

Benoit Badiashile sosterrà domani le visite mediche di rito a Villa Stuart prima di firmare il suo accordo annuale con il Napoli, con un’opzione per gli anni successivi in caso di conferma. Il difensore francese arriverà dal Chelsea in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Rispetto a quanto concordato inizialmente, non sarà invece inserito il milione di euro di bonus richiesto dai Blues.

Badiashile, il nuovo erede di Koulibaly? Caratteristiche e carriera

Il sogno - scrive Sportmediaset - è quello di vedere al Maradona il vero erede di Kalidou Koulibaly. L’impatto fisico di Badiashile ricorda quello dell’ex difensore azzurro: 1,94 metri di altezza, struttura imponente e grande forza nei contrasti, molto forte nell’uno contro uno, non teme lo scontro fisico e sa uscire palla al piede. La principale differenza è che Badiashile è mancino, mentre Koulibaly è un destro naturale. Resta inoltre da colmare il gap in termini di leadership, ma quello potrebbe arrivare con il tempo.

Cresciuto nel Limoges, club della sua città natale, Badiashile si è poi formato nel Malesherbes, prima di entrare nel settore giovanile del Monaco nel 2016. Il debutto in Ligue 1 è arrivato l’11 maggio 2018, a soli 17 anni, nella sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain. Pochi mesi dopo ha esordito anche in Champions League, il 28 novembre contro l’Atletico Madrid. Con il Monaco è diventato progressivamente un titolare, collezionando 135 presenze e 6 gol in quattro stagioni considerando tutte le competizioni. Nel gennaio 2023 il trasferimento al Chelsea per 38 milioni di euro, ma la sua crescita è stata condizionata dagli infortuni e dalla grande instabilità vissuta dal club londinese, con quattro allenatori e tre traghettatori alternatisi in panchina. In Blues ha totalizzato 71 presenze e 2 gol, oltre a due apparizioni nel Mondiale per Club vinto nel 2025. A Napoli arriva dunque un giocatore desideroso di riscatto, che grazie alla sua straordinaria forza fisica può rappresentare una risorsa importante per Massimiliano Allegri.