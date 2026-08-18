Osimhen, maxi offerta dall'Arabia: l'Al-Hilal può arrivare a 150mln! Il Napoli osserva interessato

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Al-Hilal all'assalto di Osimhen: offerta da 130 milioni, con il Napoli spettatore interessato.

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere nuovamente lontano dal Galatasaray. L'attaccante nigeriano continua infatti ad attirare l'attenzione di diversi club internazionali, con Arsenal e Tottenham che lo seguono dalla Premier League e le società dell'Arabia Saudita pronte a tornare alla carica. Proprio dal campionato saudita erano già arrivate numerose proposte quando il centravanti vestiva la maglia del Napoli, ma Osimhen aveva successivamente scelto di proseguire la propria carriera in Turchia. Adesso lo scenario potrebbe cambiare di fronte a un'offerta economica particolarmente importante.

Osimhen, l'Al-Hilal offre 130 milioni e può spingersi fino a 150

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ali Naci Kucuk, l'Al-Hilal avrebbe presentato al Galatasaray una proposta da 130 milioni di euro per acquistare Osimhen e sarebbe pronto ad alzare ulteriormente la cifra, arrivando anche a 150 milioni, pur di assicurarsi il centravanti. Una situazione seguita con particolare attenzione anche dal Napoli: il club azzurro avrebbe infatti diritto al 10% della cifra incassata dal Galatasaray in caso di futura cessione del nigeriano. Se l'operazione dovesse concretizzarsi alle cifre indicate, per la società partenopea potrebbe dunque arrivare un'importante entrata economica indiretta.