Calciomercato Napoli, il sogno è Gabriel Jesus: la variabile Lang e il possibile intreccio

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Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus resta il sogno: l’Arsenal chiede circa 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio si aggira sui 6 milioni.

Non è un mistero che Gabriel Jesus sia il sogno del Napoli per l’attacco. Un’operazione ancora piuttosto costosa, considerando che servono circa 20 milioni di euro per il cartellino e almeno 6 milioni per l’ingaggio. La situazione dei tesserati dell’Arsenal e la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2027, però, potrebbero rendere trattabile il prezzo del brasiliano.

La variabile Noa Lang

Bisogna però fare presto, prima che qualche concorrente, magari dalla Turchia, possa anticipare tutti. In casa Napoli - riporta Sportmediaset - resta comunque il mantra del “prima vendere, poi comprare” e, in attacco, la partenza di Noa Lang sarebbe necessaria per sbloccare un nuovo ingresso. Sull’olandese ci sono Ajax e Galatasaray, entrambe destinazioni gradite al giocatore, che ha già dato il suo sì a entrambe. Si prospetta dunque una settimana decisiva: in caso di cessione di Lang, quella successiva potrebbe essere proprio quella dell’affondo per Gabriel Jesus.