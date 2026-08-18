Ultim'ora Calciomercato Napoli, Ngonge verso l’addio: è vicinissimo ad una neopromossa

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Calciomercato Napoli, Cyril Ngonge è sempre più vicino al Monza. Operazione vicinissima alla chiusura e accordo ad un passo.

Il Monza è vicinissimo a Cyril Ngonge. I contatti con il Napoli si sono intensificati nelle ultime ore e l’operazione è ormai prossima alla chiusura. Il club brianzolo riporta Sky - sta lavorando per completare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Tornato in azzurro dopo il mancato riscatto da parte del Torino, l’attaccante belga si prepara dunque a una nuova avventura in Serie A.

Ngonge al Monza, accordo vicino con il Napoli: si lavora agli ultimi dettagli

Per Ngonge si prospetta una nuova esperienza al Monza di Ivan Juric, neopromosso nella massima categoria. Dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione con il Torino, il classe 2000 potrebbe quindi restare in Italia e proseguire il proprio percorso nel massimo campionato, questa volta con la maglia del club brianzolo.