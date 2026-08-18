Ultim'ora Badiashile tra stasera e domani in Italia: fissate le visite mediche con il Napoli

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Il Napoli ha definito l’arrivo di Badiashile in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Domani le visite

Il Napoli ha definito l’arrivo di Benoit Badiashile dal Chelsea in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. L’operazione, potenzialmente da 30 milioni complessivi, è stata definita dopo una lunga trattativa e consegna a Massimiliano Allegri una nuova soluzione per il reparto arretrato. Nell’ultima stagione con i Blues, il difensore classe 2001 ha collezionato 16 presenze ufficiali in tutte le competizioni.

Badiashile al Napoli, accordo chiuso: domani le visite mediche

Il centrale francese è atteso domani, mercoledì 19 agosto, a Villa Stuart,per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma con il Napoli. Badiashile - riferisce Sky - potrebbe arrivare a Roma già questa sera, oppure domani mattina qualora fossero necessari ulteriori tempi tecnici per completare la documentazione. Superati i controlli, potrà definire gli ultimi passaggi burocratici e iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia azzurra.