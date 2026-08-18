Lang-Galatasaray, dalla Turchia: "Il Napoli abbassa le pretese, ma l'olandese non è una priorità"
Noa Lang sarebbe favorevole a un ritorno al Galatasaray, mentre anche il Napoli avrebbe rivisto al ribasso le proprie richieste economiche per facilitare un'eventuale operazione. L'esterno olandese continua a essere particolarmente apprezzato dal club turco anche per il suo atteggiamento: accetterebbe infatti senza problemi un ruolo iniziale da alternativa e le condizioni necessarie per riportarlo a Istanbul sarebbero considerate vantaggiose rispetto a quelle di altri profili valutati. A riferire gli ultimi aggiornamenti attraverso X è il giornalista turco Nevzat Dindar.
Lang-Galatasaray, pista gradita ma al momento non è una priorità
Nonostante la volontà del calciatore e l'apertura del Napoli a condizioni economiche più favorevoli, il possibile ritorno di Lang al Galatasaray non rappresenterebbe al momento la priorità del club turco. Tra le diverse alternative prese in considerazione per rinforzare la rosa, quella relativa all'olandese sarebbe attualmente la pista meno concreta. La situazione potrebbe comunque cambiare nelle prossime fasi del mercato, soprattutto considerando il gradimento di Lang per la destinazione e la disponibilità del Napoli a trovare un'intesa.
Noa Lang gelmek istiyor ve Napoli de indirime gitti. Hollandalı oyuncu yedek kalması durumunda sorun çıkarmıyor, ayrıca çok seviliyor. Diğer adaylara göre şartları da oldukça uygun. Ancak şu an için öncelik değil; diğer seçeneklere kıyasla en zayıf olasılık.— Nevzat Dindar (@nevzatdindar) August 18, 2026
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