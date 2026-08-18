Calciomercato Napoli, Scotto: "Manna vuole Gabriel Jesus! Si lavora alla quadra". Le cifre

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Scotto rilancia Gabriel Jesus al Napoli: Manna prepara l'offerta e lavora sull'ingaggio del brasiliano.

Il Napoli continua a lavorare con decisione per Gabriel Jesus, individuato da Giovanni Manna come possibile grande rinforzo per completare l'attacco di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto sul proprio canale YouTube, i contatti con l'entourage del brasiliano sono già in corso per trovare un'intesa economica, mentre il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in azzurro. Il club partenopeo non avrebbe però fretta di chiudere e punterebbe a entrare nella fase decisiva dell'operazione verso la fine del mercato.

Gabriel Jesus-Napoli, Scotto svela offerta e possibile ingaggio

Una volta raggiunta l'intesa con l'attaccante, il Napoli dovrebbe aprire la trattativa decisiva con l'Arsenal: l'idea sarebbe quella di mettere sul tavolo 16 milioni di euro più 2 di bonus, senza arrivare ai 20 milioni richiesti dai Gunners. Sul fronte dell'ingaggio, invece, si starebbe ragionando su una proposta da circa 6 milioni di euro a stagione. Scotto ha spiegato: "Manna vuole Gabriel Jesus e si sta lavorando con il suo entourage per trovare una quadra dal punto di vista economico. Non c'è fretta, perché si vuole chiudere verso la fine del mese. In tal senso, dopo aver avuto il via libera dal brasiliano, si andrà a trattare con l'Arsenal con una offerta da 16 milioni più due di bonus. Non si arriverà ai 20 richiesti dai Gunners. Gabriel Jesus ha aperto al Napoli. Il suo ingaggio è importante, ma gli azzurri potrebbero trovare la quadra, mi dicono, con una proposta da 6 milioni di euro annui. Un po' la cifra che guadagnava Lukaku. Manna vuole dare ad Allegri una grande alternativa in attacco. Arriverebbe anche con Lucca in rosa, poi eventualmente si valuterebbe un suo addio".