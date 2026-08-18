Manna prova a piazzare gli esuberi: il Monza insiste per Ngonge, offerte anche dall'estero

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Il Monza spinge per Ngonge: Manna lavora alle ultime cessioni del mercato del Napoli.

Il Napoli continua a lavorare sulle uscite in vista della chiusura del calciomercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano nei programmi di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori destinati a lasciare la rosa azzurra c'è Cyril Ngonge, per il quale non mancano interessamenti sia in Italia sia all'estero. In Serie A è soprattutto il Monza a muoversi concretamente per provare a convincere l'attaccante a proseguire la propria carriera nel campionato italiano.

Ngonge-Monza, Romano conferma: si lavora per convincere il giocatore

A fare il punto sulla situazione di Ngonge è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Il Monza sta cercando di ottenere il gradimento del calciatore, che dispone anche di altre possibilità fuori dall'Italia. Romano ha spiegato: "Per Cyril Ngonge invece il Monza lavora per convincere il giocatore a rimanere in Italia, nonostante le offerte dall'estero". Il futuro dell'attaccante resta dunque da definire, mentre il Napoli punta a completare le ultime operazioni in uscita.