Calciomercato Napoli, piace Majer del Wolfsburg: la valutazione del centrocampista

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Calciomercato Napoli, piace il centrocampista Lovro Majer dopo la retrocessione del Wolfsburg: prezzo, caratteristiche e concorrenza

Dopo la retrocessione del Wolfsburg in Serie B tedesca, diversi giocatori potrebbero decidere di lasciare il club in cerca di nuove opportunità. Tra questi c’è anche Lovro Majer, centrocampista croato che, secondo quanto riportato da CaughtOffside, sarebbe finito nel mirino del Napoli. Il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10-12 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un profilo con le sue caratteristiche. Sul giocatore, però, non ci sarebbe soltanto il club azzurro: anche Como e Fiorentina starebbero monitorando con attenzione la situazione.

Le caratteristiche di Majer e lo scenario di mercato

Classe 1998, Majer è un centrocampista mancino in grado di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo, sia da regista che da trequartista. Il suo contratto con il Wolfsburg è valido fino al 2028, ma la retrocessione del club potrebbe favorire una sua partenza già in questa sessione di mercato. Nel corso della sua carriera ha già maturato esperienza internazionale con le maglie di Rennes, Dinamo Zagabria e Lokomotiv Zagabria. Dopo tre stagioni in Germania, il suo desiderio di cambiare aria potrebbe trasformarlo in una vera occasione di mercato a costi contenuti, soprattutto considerando che il Wolfsburg affronterà il prossimo campionato nella seconda serie tedesca.