Calciomercato Napoli, si torna alla linea verde. Solo un attacco può fare eccezione
Tornare a valorizzare giovani talenti e rilanciare il player trading, una delle caratteristiche che hanno contraddistinto la gestione societaria del Napoli. È questa la linea guida tracciata dalla dirigenza partenopea in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Una strategia dettata anche dalla necessità di rispettare i vincoli delle liste, attualmente sature per quanto riguarda i calciatori Over 23, ovvero quelli nati prima del 2004. Paletti che condizioneranno le operazioni di gennaio e potenzialmente anche quelle estive.
Calciomercato Napoli, possibile eccezione per il rinforzo in attacco
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in caso di cessione di Lorenzo Lucca, Giovanni Manna cercherà un attaccante dalle caratteristiche complementari a quelle di Rasmus Hojlund. Il profilo di Gustavo Varela, ventunenne portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A, risponderebbe anche ai nuovi criteri anagrafici. Restano però in corsa Joshua Zirkzee, già compagno di Hojlund al Manchester United, e Sebastiano Esposito, di proprietà del Cagliari ma riscattabile dal Sassuolo per 11 milioni di euro.
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