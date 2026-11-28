Esposito-Napoli, il gradimento è reciproco: perché è il profilo giusto per Allegri
Sebastiano Esposito sarà l'osservato speciale di Sassuolo-Napoli: il club azzurro cerca un attaccante che possa giocare sia al fianco sia al posto di Hojlund.
La priorità del Napoli per il mercato di gennaio è rappresentata dall'acquisto di un attaccante. Con Lorenzo Lucca ormai bocciato, Massimiliano Allegri ha bisogno di un'alternativa a Rasmus Hojlund, anche alla luce delle difficoltà realizzative della squadra. Nonostante l'elevato numero di conclusioni verso la porta avversaria, paragonabile a quello del Como e superiore a Milan e Lazio, gli azzurri hanno segnato appena 19 gol in campionato: il dato peggiore tra le big della Serie A.
Mercato Napoli, Esposito convince per la sua duttilitàCome riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, oltre a Gustavo Varela, uno dei profili maggiormente apprezzati è quello di Sebastiano Esposito, osservato speciale nella sfida di domani contro il Sassuolo. Ci sono già stati i primi contatti, dai quali è emerso un gradimento reciproco. Pur non essendo il classico centravanti da venti gol a stagione, l'attaccante stabiese convince per le sue caratteristiche tecnico-tattiche: potrebbe sia affiancare Hojlund sia sostituirlo, consentendo ad Allegri di gestire meglio le energie del danese.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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