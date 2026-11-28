Esposito-Napoli, il gradimento è reciproco: perché è il profilo giusto per Allegri

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Oggi alle 09:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Sebastiano Esposito sarà l'osservato speciale di Sassuolo-Napoli: il club azzurro cerca un attaccante che possa giocare sia al fianco sia al posto di Hojlund.