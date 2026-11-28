Rivoluzione a centrocampo? Il Napoli può salutare tre azzurri: mirino su due giovani
Non soltanto l'attacco, il Napoli si guarda intorno anche per rinforzare il centrocampo. Sono diverse le situazioni da monitorare nel reparto: dal futuro di Kevin De Bruyne, finito nel mirino del PSV Eindhoven, a quello di Frank Anguissa, che da gennaio potrà accordarsi con un altro club. Da valutare anche la posizione di Stanislav Lobotka, legato al Napoli da un contratto fino al 2028 ma potenzialmente in uscita al termine della stagione.
Mercato Napoli, Zabi e André nel mirino per il centrocampo
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome più caldo resta quello di Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006 di proprietà del Paris FC. La dirigenza partenopea segue con interesse anche André, talento ventenne del Corinthians che ha collezionato 25 presenze e 4 gol nel campionato brasiliano di quest'anno. Il giovane centrocampista è già nel giro della nazionale verdeoro e rappresenta un altro profilo di prospettiva sul taccuino di Giovanni Manna.
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