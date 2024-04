Italiano-Torino, contatti già partiti ma se vince la Conference scatta il rinnovo

Lo stesso presidente che un mese fa si scambiò messaggi di stima, reciproca, in occasione dell'ultimo incrocio di campionato tra Fiorentina e Torino

Vincenzo Italiano al Torino non è mai stata una semplice ipotesi. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti tra l'allenatore della Fiorentina e il club granata ci sono stati e ci sono tuttora, complice il contratto in scadenza del siciliano e che si rinnoverebbe di un anno e solo in caso di qualificazione in Europa League o vittoria in Conference.

D'altronde di rinnovo di contratto con i gigliati non se n'è mai parlato, altra condizione di incertezza che ha spinto il tecnico della Viola ad aprire i canali di comunicazione con il Toro di Cairo. Lo stesso presidente che un mese fa si scambiò messaggi di stima, reciproca, in occasione dell'ultimo incrocio di campionato tra Fiorentina e Torino (2 marzo). Il silenzio della società toscana rimane e l'ipotesi che un trofeo a fine anno possa essere il regalo d'addio di Italiano non è così remota. Lui nel frattempo si è portato avanti e ha incontrato il club granata.