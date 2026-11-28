Morisco-Napoli, spunta un incontro a Castel Volturno: operazione per l'estate
La politica di ringiovanimento della rosa che il Napoli intende perseguire nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe coinvolgere anche il reparto dei portieri. Uno dei profili seguiti da tempo dalla dirigenza partenopea è quello di Pedro Morisco, ventiduenne estremo difensore cresciuto nel Coritiba e già entrato nel giro della nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti. Un investimento di prospettiva che risponderebbe alla volontà del club azzurro di tornare a puntare sui giovani talenti.
Mercato Napoli, incontro con l'agente di Morisco: la situazione
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato uno degli agenti del portiere brasiliano a Castel Volturno. Un aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla situazione contrattuale del classe 2004: l'accordo con il Coritiba scadrà nel dicembre del 2027, ragion per cui già dal prossimo luglio Morisco potrebbe sottoscrivere un precontratto con un'altra società.
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