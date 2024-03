Un giovane da inserire in attacco: il Napoli guarda anche a due profili 'italiani'

Fra i profili sondati ci sarebbero la punta del Feyenoord Santiago Gimenez ma anche il giovane Simone Pafundi di proprietà dell’Udinese.

Il Napoli riparte dalla difesa. Alla fine di questa stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis cambierà molto nella rosa azzurra cercando di tornare a dare l’assalto allo scudetto al più presto. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si lavora dietro le scrivanie per pianificare il futuro. Un futuro che partirà dalla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano cerca nuovi stimoli ed è pronto a riportare da un nuovo campionato.

Tanti i nomi sul taccuino azzurro

Sono diverse le operazioni che metterà a segno la società partenopea nella prossima estate a partire dai rientri di Gaetano e Folorunsho che dovrebbero fare parte dell’organico della prossima stagione. Per quanto riguarda invece gli acquisti, l’intenzione è puntare sui giovani come Zito Luvumbo per il cui il Cagliari chiede una cifra di circa 25 milioni di euro. Fra i profili sondati ci sarebbero la punta del Feyenoord Santiago Gimenez ma anche il giovane Simone Pafundi di proprietà dell’Udinese.