Fiorentina sprecona, Bruges avanti 1-0 al 45': pari complessivo tra andata e ritorno

La Fiorentina va in Belgio a caccia di un posto nella finale di Atene e nella storia del torneo, che ancora non ha mai visto alcuna squadra in grado di fare due finali consecutive. Tono intenso già in avvio di contesa, non mancano gli scontri fisici nel rettangolo verde del Breydelstadion, catino bollente. Latitano invece le occasioni, almeno in partenza. Per venti minuti non calcia nessuno, inaugura Mandragora con un mancino alto dal limite. Al primo tiro in porta, però, passano i belgi con De Cuyper che ruba il tempo alla difesa viola e, di testa, fa 1-0 azzerando lo svantaggio. Immediata doppia occasione per il pari, ma né Gonzalez né Beltran riescono a centrare la porta di Mignolet, così come Kouame e Belotti a seguire. Una clamorosa ingenuità di Milenkovic spalanca le porte alla ripartenza belga, ma Dodo salva tutto. Sulla strada della Fiorentina ci si mette anche la sfortuna, come quando Kouame sbatte sulla traversa con un poderoso mancino di controbalzo al 35'.