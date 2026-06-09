Vergara, futuro in bilico. E se resta spunta anche ipotesi rinnovo col Napoli

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Antonio Vergara può partire ma se resta a Napoli può anche rinnovare fino al 2031: il Como è in pressing per il talento azzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, su Antonio Vergara si è registrato un interesse concreto già nella sessione di gennaio da parte del Tottenham, a cui si è aggiunto anche il Como, disposto a sondare la fattibilità dell’operazione. La valutazione fissata attorno ai 30 milioni di euro ha aperto un confronto interno al Napoli, diviso tra la possibilità di realizzare una plusvalenza importante per un calciatore cresciuto nel proprio settore giovanile e l’idea di continuare a puntare su un profilo ritenuto ancora in piena evoluzione e con ampi margini di crescita.

Napoli, Vergara tra mercato e progetto tecnico

Secondo il nuovo corso tecnico, Allegri lo considererebbe una risorsa da trattenere, immaginandolo in un ruolo ibrido tra mezzala e trequartista, con compiti di inserimento e capacità di occupare con continuità gli spazi sulla trequarti offensiva. Un’evoluzione tattica che ne valorizzerebbe le qualità tra costruzione e rifinitura, rendendolo una pedina utile nel sistema di gioco.

Ipotesi rinnovo di contratto per Vergara al Napoli

In caso di permanenza e di scelta definitiva sul suo futuro, il Napoli potrebbe anche intervenire sul contratto, adeguandolo e valutando un possibile prolungamento di un’ulteriore stagione, fino al 2031, a conferma della volontà di investire sul giocatore nel lungo periodo. La dirigenza valuterebbe quindi con attenzione ogni scenario, bilanciando esigenze tecniche e strategiche di breve e lungo periodo all’interno del progetto sportivo azzurro. Con il monitoraggio costante della situazione e delle possibili offerte provenienti dal mercato europeo e internazionale nei prossimi mesi decisivi per il futuro.