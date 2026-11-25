City, Haaland: "Bastava un solo gol per vincerla. Ma se non succede..."
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Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha dichiarato a TNT Sports: "Alla fine ci è mancato un gol. Abbiamo provato a spingere, ma non ci siamo riusciti. Non è sufficiente. Non siamo stati in grado di controllare la partita e di attaccare con precisione".
"Abbiamo tantissima qualità, quindi si tratta di far emergere la qualità di ogni singolo giocatore. Dobbiamo riorganizzarci, rimanere positivi e portare tutta la nostra energia in campo".
"Il calcio è allo stesso tempo facile e difficile. Quando si vince, tutto è semplice e sappiamo esattamente cosa fare. Quando non si vince, si inizia a mettere tutto in discussione. La cosa ideale sarebbe non pensare, ma in questi momenti è piuttosto difficile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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