City, Maresca: "Napoli bravo a difendersi, ma non abbiamo subito molto"

Enzo Maresca, allenatore del City, ha parlato alla Uefa della gara di ieri contro il Napoli: "Abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo cercato di vincere la partita. Non è stato facile trovare una soluzione o degli spazi con il loro blocco difensivo basso. Nel complesso, penso che abbiamo creato abbastanza. Non abbiamo subito molto, ma abbiamo incassato due gol".

"Esattamente, come ho detto, abbiamo lottato fino alla fine. Siamo stati molto bravi senza palla, nel pressing e nel recupero palla. E ripeto, in questo momento non concediamo molto, ma le occasioni che concediamo, purtroppo, sono state sfruttate da avversari cinici".

"Abbiamo iniziato qui solo quattro mesi fa, e a volte penso che ce ne dimentichiamo. Dopo dieci anni, è qualcosa di completamente nuovo, e sono solo quattro mesi che stiamo insieme. Non c'è dubbio che col tempo miglioreremo sempre di più".