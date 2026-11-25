Vittoria sfiorata, ma resiste tabù: mai una vittoria in Inghilterra

Il Napoli continua a fare i conti con una tradizione negativa nelle trasferte europee in Inghilterra. Gli azzurri, infatti, non sono mai riusciti a conquistare una vittoria in casa delle squadre inglesi nelle competizioni UEFA, collezionando complessivamente cinque pareggi e otto sconfitte.

Un tabù ancora da sfatare

Un dato che evidenzia le difficoltà incontrate dal club partenopeo ogni volta che si è trovato ad affrontare una formazione inglese lontano dal Maradona. Un bilancio tutt'altro che positivo, che testimonia quanto siano state complicate le sfide disputate Oltremanica nel corso delle competizioni europee.

Il bilancio in Champions League

Restringendo l'analisi alla sola Champions League, il rendimento del Napoli non cambia in maniera significativa. Nelle nove trasferte disputate contro club inglesi nella massima competizione europea, gli azzurri hanno ottenuto appena tre pareggi, a fronte di sei sconfitte. Un trend negativo che conferma l'assenza di successi e rende ancora più significativo il tentativo di interrompere questa particolare striscia.