Critiche feroci al City: "327mln a centrocampo ma a correre è il Napoli!"

Il pareggio contro il Napoli ha acceso le critiche della stampa inglese nei confronti del Manchester City. La squadra di Maresca non è riuscita ad andare oltre l'1-1 al termine di una prestazione che ha lasciato diversi dubbi. Il momento dei Citizens, del resto, è tutt'altro che positivo: nelle ultime sei gare disputate tra Premier League e Champions League è arrivata una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e tre sconfitte. Un rendimento che ha inevitabilmente alimentato le perplessità sulla condizione e sulla tenuta della formazione inglese.

Le critiche della stampa inglese

A soffermarsi sul momento complicato del City è stato il Telegraph, che ha analizzato le difficoltà della squadra dopo la sfida contro gli azzurri. Il quotidiano britannico ha evidenziato come i Citizens siano stati messi in difficoltà, arrivando persino a subire le provocazioni di Rasmus Højlund. Una serata che, secondo il giornale, ha lasciato più interrogativi che certezze, confermando le difficoltà attraversate dalla formazione di Maresca.

I dubbi su Haaland e sul centrocampo

Tra gli aspetti maggiormente criticati c'è la scarsa solidità difensiva, con una squadra incapace di mantenere la porta inviolata, oltre alle difficoltà di un centrocampo costato complessivamente 327 milioni di sterline e ancora alla ricerca di un'identità collettiva. Nel mirino anche Erling Haaland, protagonista di una prestazione particolarmente anonima, considerata la meno incisiva della sua stagione. A evitare una sconfitta contro il Napoli ci ha pensato Rayan Cherki, decisivo nel garantire almeno un punto al Manchester City.