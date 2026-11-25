Cori contro Donnarumma, il portiere: "Sono inc*****o! Mi hanno insultato"

Champions League, Donnarumma lascia lo stadio senza parlare dopo City-Napoli 2-2: "Sono nervoso, mi hanno insultato"

Gianluigi Donnarumma ha lasciato lo stadio senza parlare con i cronisti dopo la serata di Champions League a Manchester, e il motivo è legato agli insulti ricevuti dai tifosi del Napoli. Il portiere del City, al termine del 2-2 contro gli azzurri di Allegri, ha attraversato la zona mista senza fermarsi, lasciando solo poche frasi, pronunciate comunque con il sorriso.

"Sono nervoso. Mi hanno insultato"

Come mostra un video pubblicato da Sport Mediaset, alla domanda dei giornalisti il capitano della Nazionale ha risposto: "No, sono nervoso. Mi hanno insultato". Il tono, pur con il sorriso sulle labbra, racconta un disagio per il trattamento ricevuto dai tifosi napoletani durante la partita. Donnarumma ha così scelto di non rilasciare dichiarazioni sulla gara e sul pareggio, evitando di fermarsi con la stampa.

La battuta di un cronista

Un cronista ha poi provato a smorzare la tensione con una battuta: "Come sta la mamma?". La replica del portiere è stata immediata: "Incazzata, perché mi hanno insultato". Subito dopo ha proseguito verso l'uscita, senza aggiungere altro. Un episodio che si inserisce in una serata di forte carica emotiva a Manchester, con il Napoli capace di strappare un risultato di peso e di portare con sé anche il clima acceso degli spalti.