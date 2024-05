Il Roma, Scotto: "Meglio andare al cinema che vedere questo Napoli"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X il pareggio del Napoli a Udine.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X il pareggio del Napoli a Udine: "Meglio andare al cinema che vedere il Napoli, soprattutto di questi tempi. Ormai è un ripetersi. Disastroso il rendimento della difesa con Calzona: 11 gol in 11 partite. E sono 17 consecutivi. Gol presi nei finali, quando occorre portare il risultato a casa e il solito cambio difficile da spiegare: stavolta un buon Cajuste per Traoré che ha fatto sbilanciare il centrocampo. Di nuovo i regali delle rivali vengono sprecati. Difficilissima l'Europa League, resta alla portata la Conference, senza dimenticare di evitare di finire al nono posto e giocare due turni in più di Coppa Italia (il primo ad agosto)".