Moore risponde a Embolo: finisce 1-1 tra Galles e Svizzera, Italia prima nel girone

A Baku termina 1-1 Galles-Svizzera, secondo match del gruppo A di Euro 2020. Ritmi bassi nei primi 45' e solo tre le azioni degne di nota. La prima è per il Galles con Moore che al 15' di testa impegna Sommer che salva in angolo alzando la palla sopra la traversa. La risposta della Svizzera è affidata a Schar che con un bel colpo di tacco provoca dei brividi al portiere gallese Ward che ha i riflessi pronti e salva. Nel finale del tempo è Seferovic a sprecare una clamorosa occasione su assist di Embolo. A inizio ripresa si accende il match: su corner di Shaqiri lo stesso Embolo si libera bene di Roberts e spedisce in rete per l'1-0 per la Svizzera. Il Galles non ci sta e al 74' pareggia con Moore: cross corto dalla trequarti, per il centravanti gallese che firma l'1-1. Nel finale la Svizzera preme con ancora Embolo protagonista: all'86' fa sponda per il neo-entrato Gavranovic che segna, ma poi la rete viene annullata per fuorigioco dopo l'intervento del VAR.