Violazione protocollo anti-COVID, la UEFA apre un'indagine sulla Macedonia di Elmas

La UEFA ha aperto un'inchiesta sulla nazionale della Macedonia del Nord per una possibile irregolarità commessa da alcuni componenti della squadra eliminata da Euro 2020 lo scorso 19 giugno, ad Amsterdam, durante i test per il coronavirus. I giocatori sarebbero accusati di comportamento scorretto e possibile violazione del protocollo UEFA sul Covid-19. Il massimo organo calcistico europeo ha già nominato una commissione disciplinare per trattare il caso.