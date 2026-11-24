Live Youth League, Manchester City-Napoli 3-0 (Oliver 2’,Parker 29’, 39’): gara a senso unico

Alle 16:00 italiane, le 15:00 in Inghilterra, il Napoli di Nocerino sfida il Manchester City nella quinta giornata della fase campionato

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45' - 1' di recupero

39' - GOL DEL CITY! Ancora Parker, tris dei padroni di casa!

30' - Cambio nel Napoli, fuori Baridò, dentro D'Angelo

29' - RADDOPPIO DEL CITY: padroni di casa che si portano sul 2-0, tap-in di Parker con assist di Headley

16' - Prova a reagire il Napoli con Riccio ma il suo tentativo è debole

9' - Per ora gara a senso unico con il City in controllo della gara e del pallone.

5' - Cartellino giallo per Rovetini

2' - PRONTI VIA, il City è già avanti: rete di Oliver che sfrutta perfettamente l'assistenza di Parker

16.01 - INIZIA LA GARA

15.25 - Continua la fase di riscaldamento.

15.20 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Manchester City (4-3-3): Chabot, Nfonkeu, Drake, Noble, Braithwaite, Headley, Miles Oliver, Midwood, Lamb, Parker. A disposizione: Barret, Cadamarteri, Gorman, Lawrie, Thornton, Vickery, Whisker. Allenatore: Oliver Reiss.

﻿﻿Napoli (4-4-2): Merone, Zappala, Marotta, Candela, Liccardo, Riccio, D'Angelo, De Stefano, Rovetini, Saviano, Milton Pereyra. A disposizione:

Amendola, Barido, Esposito, Favicchio, Mane, Napoletano, Natale, Russo, Santella. Allenatore:

Antonio Nocerino.

Il Napoli Primavera scende in campo per la quinta delle sei giornate della fase campionato di Youth League. Il City di Oliver Reiss ospita gli azzurri all'Academy Stadium, a poche ore dalla sfida di Champions League tra le prime squadre all'Etihad, in programma alle 21:00 italiane.

Napoli Primavera in Youth League: classifica e obiettivi

Dopo quattro giornate il Napoli è 29° con 3 punti e differenza reti di -7. Per entrare nelle prime 22 serve una vittoria. La fase campionato prevede un'unica classifica da 36 squadre, e solo le prime 22 vanno avanti. Il bilancio degli azzurrini è di una vittoria, il 1-0 al Bodø/Glimt firmato da Riccio, e tre sconfitte, l'ultima per 3-1 a Porto. Il City è 27° con 4 punti e ha ritrovato la vittoria a Lipsia per 2-1. Dopo la gara di oggi resterà una sola giornata. I ragazzi di Nocerino arrivano all'appuntamento dopo due pareggi consecutivi in campionato.