Le probabili formazioni di Napoli-Granada: torna Kou, dubbio Ghoulam. Politano falso nove

Dopo la figuraccia dell'andata, con la brutta sconfitta per 2-0, il Napoli scende in campo per provare a rimontare un Granada apparso tutt'altro che irresistibile ed in un momento di grande difficoltà. Gattuso, per sua stessa ammissione, sembra focalizzato più sul campionato, ma proverà ad evitare un'eliminazione che sarebbe una delle più brutte della storia del Napoli in Europa. Non mancano le difficoltà, con il nuovo stop per Osimhen, ma i rientri di Koulibaly, Ghoulam e di Mertens danno nuove scelte e soprattutto anche qualche cambio in più nel secondo tempo.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso perde anche Osimhen che si riaggiunge ad Ospina, Demme, Manolas, Hysaj, Lozano e Petagna. Rientra Mertens che però può essere rischiato solo nel finale in caso di necessità. In attacco quindi si va verso un Politano falso nove, con Insigne a sinistra e Zielinski a destra. A centrocampo Elmas, Bakayoko (ma non si esclude Lobotka) con Fabian chiamato agli straordinari. In difesa rientra Koulibaly che dovrebbe far coppia con Maksimovic con Di Lorenzo a destra mentre a sinistra Mario Rui può dividersi la gara con Ghoulam.

LE ULTIME SUL GRANADA - Martinez nell'ultimo turno ha riperso Herrera, oltre a Soro, che non sarà del match così come Suarez, Quini e Milla mentre qualche piccola speranza resiste per Vallejo e Soldado. Si va verso la conferma dell'11 dell'andata, con Eteki al posto di Herrera ma non è escluso che Martinez proprio per questa assenza possa anche togliere un centrocampista e passare ad un più coperto 3-4-1-2 con due esterni molto difensivi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski, Politano, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Maksimovic-Rrahmani 55-45%, Bakayoko-Lobotka 55-45%, Mario Rui-Ghoulam 55%-45%

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

Ballottaggi: Sanchez-Vallejo 70%-30%, Molina-Soldado 80%-20%

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania), assistenti: Jan Seidel e Dominik Schaal, IV: Schlager, VAR: Dingert, AVAR: Steinhaus.

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita