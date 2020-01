Sky - Mertens, problema muscolare: è in Belgio, tornerà a metà settimana

Gennaro Gattuso è atteso dall’esame Inter. Contro i nerazzurri mancherà Kalidou Koulibaly. Il centrale si sente meglio ma pensarlo disponibile è davvero difficile. In difesa fuori anche Maksimovic che ha proseguito con le terapie. Al fianco di Manolas spazio quindi a Luperto. Attenzione però perchè quest'ultimo è reduce da un affaticamento. In caso di estrema emergenza, Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale. Davanti favorito Callejon su Lozano mentre Dries Mertens è fuori causa. L'attaccante - riferiscono i colleghi di Sky Sport - ha un piccolo problema all'adduttore ed è partito oggi per il Belgio. Tornerà a metà della prossima settimana.