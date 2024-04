Rivoluzione difesa? Rischiano di partire in tre, resterebbe un solo centrale

La difesa del nuovo Napoli ripartirà da Di Lorenzo, Mazzocchi, Rrahmani, Mario Rui e Olivera. In tre in bilico

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Alla fine il titolare è stato Juan Jesus che ha il contratto in scadenza tra un anno. La sua permanenza, considerando la prospettiva contrattuale, sarà oggetto di valutazioni vicendevoli: se ne parlerà a fine campionato, il nuovo corso vorrebbe evitare storie in scadenza. Scenario, questo, che potrebbe coinvolgere Ostigard".