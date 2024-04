Non solo David: per il dopo Osimhen stuzzica Retegui

Sul Corriere dello Sport si parla del possibile sostituto, Jonathan David, e di un nome nuovo che inizia a stuzzicare la fantasia del club azzurro.

La sostituzione di Victor Osimhen resta sempre in primo piano sui quotidiani, col Napoli a caccia di un erede dell'attaccante nigeriano che in estate andrà via dopo un anno travagliato. Sul Corriere dello Sport si parla del possibile sostituto, Jonathan David, e di un nome nuovo che inizia a stuzzicare la fantasia del club azzurro.

"Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol. L’ultimo? Domenica in campionato allo Strasburgo. Totale in stagione? Destino: 24. Come i suoi anni".