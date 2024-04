ADL ha fretta di investire: nel 2025 il Napoli non avrà più un centro sportivo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ora dovrà prendersi l'impegno di investire nella zona di Bagnoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ora dovrà prendersi l'impegno di investire nella zona di Bagnoli e ha fretta, anche perché nel 2025 dovrà lasciare Castel Volturno e ha bisogno di una nuova casa per il Napoli.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'incontro di ieri - tra Aurelio De Laurentiis, il ministro per la Coesione e per Bagnoli Raffaele Fitto, il sindaco Gaetano Manfredi che è commissario di Governo per l’area ex Italsider e Bernardo Mattarella, numero uno di Invitalia, è stato il primo passo, ora bisogna procedere.