Ritiro lampo con la Roma, ma verrà prolungato se domenica andrà male

Per la Roma, da domani, un ritiro lampo, che però potrebbe aggiungere anche fulmini e saette se contro la Roma non andrà in scena una reazione degna di questo nome.

Il pareggio con il Frosinone e la sconfitta di Empoli, sottolineata da un atteggiamento decisamente morbido e anzi molle per citare le parole dell’allenatore in persona, hanno complicato quasi irrimediabilmente la corsa all’Europa, accendendo l’interruttore delle conseguenze. Per ora contenute: se non sarà registrata un’inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato. Lo scrive il Corriere dello Sport.